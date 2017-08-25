سلطت صحيفة ماركا الإسبانية ، الضوء على حقيقة صفقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي ، لاعب برشلونة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي

صحيفة تكشف رغبة مانشستر سيتي في ضم نجم برشلونة

وتداولت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة حول رغبة مانشستر سيتي ضم نجم برشلونة، وكيليان مبابي لاعب موناكو.

مدرب برشلونة السابق يكشف حقيقة ضم ميسي لمانشستر سيتي

ومن جانبه قال تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي الحالي والسابق لبرشلونة تشيكي بيجريستين لصحيفة “الصن” الإنجليزية :”لن نضم ميسي”.

وأكد أن ضم ميسي، يعد أمر مستحيل، مشيرا إلى أنه سيظل في برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد ليونيل، مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إلى أنه رغم اتفاق نجم الفريق الكاتلوني، على تفاصيل تجديد التعاقد إلا أنه لم يوقع عليها حتى الآن، مع وجود رغبته في الرحيل لغضبه من إدارة ناديه بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان وعدم ضمها للاعبين جدد.

وأبرزت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات بعد ذلك لبيجريستين قال خلالها، إنه بات من الصعب ضم مبابي من موناكو في ظل قصر الوقت حتى نهاية سوق الانتقالات.

وأوضح ان النادي الإنجليزي، دائما جاهز ومستعد لضم اي صفقة، لكنه لابد من أن تكون تلك الصفقة مفيدة للنادي.