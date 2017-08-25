مرتضى منصور أمام عمومية الزمالك : سأفوز على أحمد سليمان باكتساح

قال رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ، أنه لن يشطب أحمد سليمان المرشح لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة، حت يكتسحه انتخابات نوفمبر المقبلة.

تصريحات مرتضى منصور في عمومية الزمالك

وأوضح سليمان، في تصريحات صحفية، على هامش حضوره الجمعية العمومية للزمالك، أنه مستعد لمواجهة أحمد سليمان في انتخابات الزمالك والمقرر لها في شهر نوفمبر المقبل.

بشرى سارة لأعضاء الزمالك

وأكد مرتضى منصور، على أنه إذا فاز في رئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة، سوف يعمل على إنشاء فرع النادي في مدينة أكتوبر خلال عام واحد، بالإضافة إلى إنساء استاد عالمي.

وعلى جانب آخر بدأ صباح اليوم الجمعة 25 أغسطس ، توافد أعضاء الجمعية العمومية للزمالك ، على مقر النادي للتصويت على اللائحة الجديدة التي أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.

يذكر أن إدارة الزمالك ألزمت أن يكون التصويت حضورياً في بطاقة إبداء الرأي بالصناديق الشفافة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم اللجوء للائحة الاسترشادية في الانتخابات المقبلة.