قرعة الدوري الأوروبي – مواجهة صعبة للنني وكوكا

أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، مساء اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

مواجهة صعبة للنبي في الدوري الأوروبي

وأسفرت القرعة عن مواجهة ستجمع كل من أرسنال الذي يلعب له المصري محمد النني أمام كل من باتي بوريسوف البيلاروسي وكولن الألماني وكرفينا الصربي في المجموعة الثامنة.

وجاء فريق سبورتينج براجا البرتغالي الذي يلعب له المهاجم الدولي أحمد حسن كوكا في المجموعة الثالثة بجانب كل من لودوجوريتس البلغاري وهوفنهايم الألماني وبلدية إسطنبول التركي.

ومن المقرر أن يخوض فريقه كونيا سبور، الذي يلعب له ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق مبارياته ضمن المجموعة التاسعة بجوار كل من مارسيليا وريد بول سالزبورج وفيتوريا.

وستنطلق مباريات دور المجموعات يوم الخميس 14 سبتمبر المقبل وتنتهي في 7 ديسمبر على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32.

ويتأهل 24 فريقا من دور المجموعات في الدوري الأوروبي وينضم إليهم 8 أندية صاحبة المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا ليكملوا 32 فريقا يتنافسون بنظام خروج المغلوب.

وجاء المجموعات على النحو التالي.

الأولى: فياريال الإسباني – مكابي تل أبيب – أستانا الكازاخي – سلافيا براج التشيكي

الثانية: دينامو كييف الأوكراني – بارتيزان الصربي – يانج بويز السويسري – سكينديربو الألباني

الثالثة: براجا البرتغالي – هوفنهايم الألماني – لودوجوريتس البلغاري – بلدية إسطنبول التركي

الرابعة: ميلان الإيطالي – أوستريا فيينا النمساوي – ريجيكا الكراوتي – آيك اليوناني

الخامسة: ليون الفرنسي – إيفرتون الإنجليزي – أتالانتا الإيطالي – أبولون القبرصي

السادسة: كوبنهاجن الدنماركي – لوكوموتيف موسكو الروسي – شيريف المولدوفي – زلين التشيكي

السابعة: فيكتوريا بلزن التشيكي – ستيوا بوخارست الروماني – هابويل بئر شيفع – لوجانو السويسري

الثامنة: أرسنال الإنجليزي – باتي البيلاروسي – كولن الألماني – كرفينا الصربي

التاسعة: سالزبورج النمساوي – مارسيليا الفرنسي – فيتوريا البرتغالي – كونيا سبور التركي

العاشرة: أتلتيك بلباو الإسباني – هيرتا برلين الألماني – زوريا الأوكراني – أوستيرسوند السويدي

الحادية عشرة: لاتسيو الإيطالي – نيس الفرنسي – زولتي البلجيكي – فيتيس الهولندي

الثانية عشرة: زينيت الروسي – ريال سوسييداد الإسباني – روزنبيرج النرويجي – فاردار المقدوني