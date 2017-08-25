رونالدو يكشف عن 10 نجوم لخلافته

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، عن اللاعبين الذي سيخلفونه في الحصول على الجوائز الفردية وتحقيق إنجازاته.

رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

ونال رونالدو جائزة أفضل لاعب في أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز بها أعوام 2014 و2016 .

وبات نجم ريال مدريد أكثر اللاعبين فوزًا بها متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة.

وعقب فوز الجوهرة البرتغالية بجائزة أفضل لاعب في أوروبا القي عليه سؤال حول من الأحق بخلافته ليرد: ” هذا سؤال جيد”.

وأوكد رونالدو ان هناك العديد من اللاعبين الشباب الذي يتمتعون بقدرات مميزة في الدوريات الأوروبية المختلفة.

وأشار إلى أنه يرى كل من ماركو أسينسيو وكيليان مبابي ونيمار ويمبلي وإيدين هازارد وماركوس راشفورد، مجموعة من اللاعبين المميزين، مؤكدا ان الجيل القادم يمتلك أكثر من 10 لاعبين على مستوى متميز.

يذكر أن أسطورة ماديرا يملك 17 لقبًا بقميص ريال مدريد من بينها الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني مرتين، كما حصد الكرة الذهبية 4 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات أيضًا.

ويملك رونالدو رقما مسجلا باسمه كونه الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله 105هدفًا في البطولة ليصبح اللاعب الوحيد الذي كسر حاجز المائة هدف في التشامبيونزليج.