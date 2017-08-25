محمود طاهر: لائحة النظام الأساسي للأهلي قانونية

نفى محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، وجود مخالفة قانونية في لائحة النادى الأساسية.

طاهر يصوت في عمومية الأهلي

وتواجد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة القاعة الحمراء ، في عمومية الأهلي ، في فرع النادي بمدينة نصر للتصويت على اللائحة الجديدة التي أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة .

وقال طاهر في تصريحات صحفية خلال تواجده للتصويت على اللائحة الجديدة التي أعدها مجلس الإدارة، إن لائحة النادى ملتزمة تماما بالقانون.

وأضاف:” اللائحة لا تخرج عن نص الدولة ، والتصويت سيكون خلال يومين كما اعلن في وقت سابق”.

وأشار إلى أن كل ما يخص الجمعية العمومية للنادي، أو لائحة النظام الأساسي تم بشكل قانوني.

وكانت عملية التصويت توقفت مؤقتًا ـ أثناء صلاة الجمعة لتستكمل في مقر النادي بمدينة نصر بعد توقفها لبعض الوقت.

وتشهد عمومية الأهلي إقبالًا مكثفًا من أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة النادي والعديد من الشخصيات البارزة.

ويحتاج الأهلي إلى حضور 12 ألفا و500 عضو من أجل اكتمال جمعيته العمومية وإقرار لائحة النظام الأساسي.

وفي سياق أخر يستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق السبت المقبل في مشروع الهدف بأكتوبر حتى السادس من سبتمبر المقبل استعدادا لافتتاحية مشواره بالدوري أمام طلائع الجيش 8 سبتمبر المقبل.