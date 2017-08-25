مرتضى منصور مخاطبا أعضاء الجمعية العمومية:”لعنة الله على المنافقين”

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه مقر النادي، سيشهد طوفان من الأعضاء لحضور الجمعية العمومية خلال الساعات المقبلة للتصويت على لائحة النادي.

بدء التصويت في الجمعية العمومية للزمالك

وبدأ صباح اليوم الجمعة، توافد أعضاء الجمعية العمومية للزمالك ، على مقر النادي للتصويت على اللائحة الجديدة التي أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.

‎وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات صحفية، إنه يطالب أعضاء النادي بالنزول وممارسة حقهم الديمقراطي.

وتابع:”مش قضيتي الأعضاء يقولوا نعم أو لا “.

وأشار إلى أن أكبر دليل على انتصار الديمقراطية هو تواجد الأعضاء بعدد كبير صباح الجمعة، لافتا أنه يعد انتصار للأعضاء وليس له.

وشن منصور هجوما على من يهاجم لائحة النادي بالحضور بقول :”لعنة الله على المنافقين”.

وأوضح رئيس الزمالك أن اللائحة التي أعدها مجلس الإدارة تمنح سلطات لأعضاء الجمعية العمومية، ليقوم باستعراض بعض بنود اللائحة في حديثه مع الأعضاء.

البطاقة شرط التصويت في الجمعية العمومية للزمالك

وألزمت إدارة الزمالك أن يكون التصويت حضورياً فى بطاقة إبداء الرأي فى صناديق شفافة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم اللجوء للائحة الاسترشادية في الانتخابات المقبلة.

وحرص المستشار مصطفى أبو طالب رئيس محكمة جنايات الجيزة، على التواجد في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، للإشراف على التصويت على اللائحة الجديدة ، بالإضافة لتواجد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك على استقباله في مقر التصويت بالمبنى الاجتماعي الجديد.