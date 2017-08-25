تواجد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة القاعة الحمراء ، في عمومية الأهلي ، في فرع النادي بمدينة نصر للتصويت على اللائحة الجديدة التي أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة .

الجمعية العمومية للأهلي تقام على مدار يومين

وتقام الجمعية العمومية للأهلي على مدار يومين، الجمعة بفرع مدينة نصر ، والسبت بالمقر الدائم فى الجزيرة.

وشهد محيط النادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، انتشار أمني، قبل بدء التصويت على اللائحة الجديدة التي أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة .

تشديدات أمنية في عمومية الأهلي

وتواجد طوق أمني لضباط وجنود حول لتأمين المقر في الجزيرة على هامش انتقال الأعضاء إلى مدينة نصر لحضور الجمعية العمومية.

وقبل بدء عملية التصويت وصلت الحافلات التى خصصها مجلس إدارة الأحمر لمقر الجزيرة فى تمام التاسعة والنصف لتبدأ نقلهم إلى فرع مدينة نصر.

وفي سياق أخر يستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق السبت المقبل في مشروع الهدف بأكتوبر حتى السادس من سبتمبر المقبل استعدادا لافتتاحية مشواره بالدوري أمام طلائع الجيش 8 سبتمبر المقبل.