تشديدات أمنية في عمومية الأهلي استعدادا للتصويت على اللائحة الجديدة

شهد محيط النادي الأهلي، صباح الجمعة 25 أغسطس، تواجد أمني مكثف، وذلك قبل بدء تصويت ” عمومية الأهلي ” على اللائحة الجديدة التي أعدها مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر ، قبل إقامة الانتخابات المقبلة.

تواجد أمنى أمام مقر الأهلي بالجزيرة

وتقام الجمعية العمومية للأهلي على مدار يومين، الجمعة بفرع مدينة نصر، والسبت بالمقر الدائم في الجزيرة.

وتواجد القوات الأمنية بكثافة لتأمين المقر في الجزيرة، وذلك على هامش انتقال الأعضاء إلى مدينة نصر لحضور الجمعية العمومية.

وقبل بدء عملية التصويت وصلت الحافلات التي خصصها مجلس إدارة الأحمر لمقر الجزيرة في تمام التاسعة والنصف لتبدأ نقلهم إلى فرع مدينة نصر.

استعدادات النادي الأهلي للدوري المصري

وعلى جانب آخر، يستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق السبت المقبل في مشروع الهدف بأكتوبر حتى السادس من سبتمبر المقبل استعدادا لافتتاحية مشواره بالدوري أمام طلائع الجيش 8 سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، إقامة مران الفريق اليوم الجمعة، على فترتين صباحية ومسائية، وفقا للبرنامج البدني والفني الذي وضعه الجهاز.

وخاض الفريق مرانه امس الخميس على فترتين، حيث استأنف مرانه في وقت سابق، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج ببطولة كأس مصر.