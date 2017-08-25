أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، توثيق عقد مهاجم الفريق عماد متعب ، بشكل رسمي ليتواجد مع الفريق في الموسم المقبل.

الأهلي يضم متعب لقائمته المحلية

وفي نفس السياق، قرر الأهلي ضم عماد متعب لقائمة الفريق المحلية الخاصة بالموسم المقبل 2017-2018، مع الصفقات الجديدة.

وفي وقت سابق كان المهاجم الهداف قد وقع في يناير الماضي على عقد جديد مع الأهلي يبقيه بقميص الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

ورغم تجديد متعب للأهلي منذ فترة إلا أن النادي انتظر طوال الفترة الماضية قبل أن يوثقه في اتحاد الكرة.

الأهلي يوثق عقد عماد متعب رسمياً

وقام مسؤول الأهلي بالتوجه إلى اتحاد الكرة لتوثيق عقد المهاجم المخضرم قبل ضمه إلى قائمة الموسم الجديد.

وحين أعلن الأهلي عن قائمته المحلية جاءت خالية من اللاعبين الجدد وهو نفس الأمر الذي ينطبق على متعب كونه وقع على عقد جديد مع الفريق.

وأعلن اتحاد الكرة فتح باب القيد للمرحلة الثانية يوم الأربعاء الماضي ، وقام النادي الأهلي بتسجيل متعب مع الصفقات الجديدة، وهم وليد أزارو، أيمن أشرف، إسلام محارب، وهشام محمد.

وحتى الآن لم يكمل الأهلي قيد قائمته ويتبقى له مكانا شاغرا عدما اكتمل عدد اللاعبين المقيدين 29 لاعبا، وذلك في ظل إعارة عمرو جمال، وأحمد حجازي.