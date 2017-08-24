القيعي يكشف سبب عدم ظهور ملك وكتابة

كشف عدلي القيعي مدير التسويق والتعاقدات السابق في النادي الأهلي، عن السر وراء عدم ظهور برنامج “ملك وكتابة” عبر قناة النادي اليوم الخميس في الموعد المنتظر.

وأكد القيعي أن إدارة القناة أخطرت مقدمي البرنامج بأن اليوم الخميس، سيكون استثنائيا في القناة، والبرنامج لن يظهر.وصرح مدير التسويق والتعاقدات السابق بالأهلي عبر قناة “LTC بأنه من الممكن أن يكون حدث تغير في خريطة قناة الأهلي اليوم.

وأوضح أنه لا يوجد أي مشكلة في ذلك معلقا “علينا ألا نتنبأ بسوء النية”.

وشكل عدم ظهور البرنامج الليلة أزمة لدى جمهور الأهلي بشكل خاص وجمهور كرة القدم بشكل عام ليشكك البعض في نية محمود طاهر رئيس النادي وتدخله لإيقاف البرنامج في ظل أزماته الحالية بسبب محاولة إقامة الجمعية العمومية للنادي على يومين وموقفه مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تجاه ذلك.

ويتمتع ملك وكتابة بشعبية كبيرة لدى الجمهور حيث شكل غيابه من قبل غضب للجمهور حتى تقرر عودته مرة أخرى للظهور على شاشة الأهلي.