صدمة.. الترجي يعيد مهاجمه الذي طرد الأهلي من أبطال أفريقيا

ذكرت صحيفة “الشروق” التونسية أن مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، تقترب من ضم النيجيري مايكل إينزامو بشكل رسمي وللعودة إلى الفريق لمدة موسم بعد أن انتهى تعاقده مع الاتفاق السعودي.

ويمتلك جمهور الأهلي ذكرى سيئة مع المهاجم النيجيري بعدما تسبب في خروج المارد الأحمر من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2010 عندما سجل هدف فريقه باليد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي مجددا يومي 16 و23 من سبتمبر المقبل.

وفي محاولة الأهلي لتدعيم خط دفاعه رفض، صفقة انتقال محمد حمدي زكي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نادي سموحة، بسبب محمود عزت مدافع الفريق السكندري.

حيث دخل مسئولو نادي سموحة، في مفاوضات مع محمد حمدي زكي، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن إدارة القلعة الحمراء تعنتت في اتمام الصفقة ، بسبب رفض المهندس فرج عامر، انضمام محمود عزت للفريق الأحمر.

يذكر أن حسام البدري، طالب مسئولو الأهلي بضرورة التعاقد مع محمود عزت، من أجل تعويض رحيل أحمد حجازي إلي وست بروميتش الإنجليزي.