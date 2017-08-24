توج لاعب الفريق الأول بنادي ريال مدريد الأسباني البرتغالي كرستيانو رونالدو لجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2016 ـ 2017.

وحصل رونالدو على جائزة افضل مهاجم في أوروبا من خلال الحفل المقام حاليا في فرنسا بموناكو لإجراء قرعه دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا2017.

وتسلم أيضاً بوفون جائزة أفضل حارس ، وراموس أفضل مدافع ، ولوكا مودريتش أفضل خط وسط في أوروبا.

وقام لاعب الفريق الكتالوني ليونيل ميسي بتهنئة رونالدو بعدما فاز بالجائزه .

جدير بالذكر ان الفريق الملكي توج لكاس السوبر الاسباني لعام 2016ـ2017 وواه فريق المجرات النادي الكتالوني في مباراتين لنهائي كاس السوبر في مباراتين ذهابا وإيابا وفاز ريال مدريد في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وأحرز الهدف الأول عن طريق اللاعب مارسلو والذي ساعده فيها زميله بيكيه وتعادل الفريقين بإحراز ليونيل ميسي هدف التعادل عن طريق ركلة الجزاء والهدف الثاني عن طريق اللاعب كرستيانو رونالدو وصنع له الهدف زميله إسكو والهدف الثالث عن طريق اللاعب اسنسيو وصنع له الهدف زميله فازكاس.