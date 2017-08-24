محمد صلاح ينافس هذه الفرق في أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات الخاص ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017 – 2018 المقبل عن مواجهات فريق ليفربول الذي وقع في المجموعة الخامسة.

مجموعة ليفربول في أبطال أوروبا

وضمت مجموعة الريدز بقيادة محمد صلاح كل من”أشبيلية الإسباني، سبارتاك موسكو الروسي، ماريبور السلوفيني”.

وابتعد صلاح عن مواجهة كبار أوروبا ليتمكن المحترف المصري من العبور إلى ثمن النهائي بسهولة بدلا من التعثر أمام الفرق القوية والاستمرار في البطولة.

وضمت المجموعات كل من:

المجموعة الأولى “مانشستر يونايتد، بنفيكا، بازل السويسري، سيسكا موسكو”

المجموعة الثانية “بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، أندرلخت، سيلتك”

المجموعة الثالثة “أتلتيكو مدريد، تشيلسي، روما، كارباج”

المجموعة الرابعة “برشلونة ، يوفنتوس، أولمبياكوس، سبورتينج لشبونة”

المجموعة الخامسة “ليفربول، أشبيلية، سبارتاك موسكو، ماريبور”

المجموعة السادسة “مانشستر سيتي، شاختار، نابولي، فينورد”

المجموعة السابعة “موناكو ، بورتو، بشكتاش، لايبزيج الألماني”

المجموعة الثامنة “ريال مدريد، بروسيا دورتموند، توتنهام، أبويل القبرصي”.

وتأهل ليفربول على حساب هوفهايم الألماني أمس بنتيجة 6-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ليخطف بطاقة العبور لأبطال أوروبا.