رد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح لمنصب رئيس نادي الفارس الأبيض على تصريحات المستشار مرتضى منصور.

تصريحات أحمد سليمان بشأن مرتضى منصور

قال سليمان خلال تصريحات في برنامج”الجمهور والغندور” المذاع على قناة “LTC”، إن المستشار مرتضى منصور شطب اسمي بالإضافة إلى ممدوح عباس ورءوف جاسر وهاني شكري من الانتخابات.

أحمد سليمان: ينتقد مجلس إدارة الزمالك الحالي

واتهم أحمد سليمان، مرتضى منصور بالإرهاب، مؤكدا على أن مرتضى ليس صالح بأن يقود رئاسة الفارس الأبيض، موضحا أنه غير مسموح له بأن يفعل ما يفعله والذي يساعده على هذا وزير الشباب ورئيس المجلس الشعبي .

ووجه سليمان رسالة لرئيس الزمالك مرتضى منصور قائلا ” من أنت لكي تفعل كل هذا وتوقف حمادة عبد اللطيف فمن أنت”؟، مستكملاً سؤاله ” ما الفوضى التي تفعلها هذه ومن الذي أعطى الحق لك في إقالة وتعين الذي تريده ويكفي غسيل الأموال”، موجهاً له عبارة “أنت رئيس فاشل وابنك فاشل لا تصلحوا لأن تكونو شئ في هذه البلد:.

وأوضح أحمد سليمان، أن مرتضى منصور شخص لا يحبه الناس، منتقداً مجلس إدارة الزمالك الحالي.