علق الإعلامي خالد الغندور ، مقدم برنامج “الغندور والجمهور” المذاع على قناة “LTC”، على مهاجمة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن.

تصريح خطير من الغندور بشأن إصابة مروان محسن

وأوضح الغندور، أنه يحترم مروان محسن كثيرا وأنه مقتنع به كرأس حربة ، بالرغم من مهاجمة مروان له خلال برنامج”ستاد الأهلي” المذاع على قناة الأهلي .

وتمنى الغندور لمروان محسن أن يعود من علاجه وهو سليم مئة في المئة.

تفاصيل إصابة مروان محسن ومهاجمة خالد الغندور

يذكر أن مهاجم الأهلي مروان محسن، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب مصر، في بطولة الأمم الأفريقية والتي أقيمت في الجابون، وحصل المنتخب الوطني على المركز الثاني بعد خسارته في النهائي من الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

جدير بالذكر أن خالد الغندور هاجم مروان محسن، بعد إصابته، موضحا أن مروان يعاني من الإصابة منذ 10 أشهر، ولن يستعيد مستواه، مما أثار استياء اللاعب الذي أوضح خلال تصريحات لإحدى القنوات الفضائية أنه مصاب يوم 21 فبراير الماضي، موضحاً أن الإصابة لم يمر عليها 6 أشهر حتى الآن.

وأشار مروان محسن، أن طبيبي المعالج طالبني بعدم الإستعجال حتى لا تتفاقم الإصابة.