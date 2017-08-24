الأهلي يعاند في سموحة والسبب محمود عزت

يعرقل مجلس إدارة النادي الأهلي، صفقة انتقال محمد حمدي زكي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نادي سموحة، بسبب محمود عزت مدافع الفريق السكندري.

فرج عامر يرفض انتقال محمود عزت للأهلي

رفض المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، انتقال محمود عزت، مدافع الفريق السكندري، إلي النادي الأهلي.

وصرح رئيس سموحة مؤخراً أن ما يحدث من النادي الأهلي لا يصح، مشيراً إلي أن اللاعب عقده مازل مستمر مع الفريق ولا صحة لما تردد في وسائل الإعلام بشأن رحيله إلي أي ناد أخر.

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دخل مسئولو نادي سموحة، في مفاوضات مع محمد حمدي زكي، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن إدارة القلعة الحمراء تعنتت في اتمام الصفقة ، بسبب رفض المهندس فرج عامر، انضمام محمود عزت للفريق الأحمر.

يذكر أن حسام البدري، طالب مسئولو الأهلي بضرورة التعاقد مع محمود عزت، من أجل تعويض رحيل أحمد حجازي إلي وست بروميتش الإنجليزي.