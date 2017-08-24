قال مدافع فريق برشلونة الأسباني جيرارد بيكيه، إن مهاجم الفريق ليونيل ميسي، سوف يجدد عقده بمجرد انتهائه مع النادي الكتالوني، قائلاً: “”أنا لست قلقا من تجديد عقد ليو، لأنني أعرفه ، وميسي يحب النادي الكتالوني أكثر من أي شخص آخر”.

بيكيه يكشف تفاصيل جديدة عن عقد ميسي

وأوضح بيكيه، خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت” الإسبانية، أن ميسي حتى الآن لم يجدد عقده مع برشلونة، مشيرا إلى أن عقد ميسي سينتهي في يونيو 2018 القادم.

بيكيه يكشف عن موعد تجديد عقد ميسي

عن تأخر تجديد عقد ميسي حتى الآن، أشار مدافع الفريق الكاتلوني، أن كل شخص لديه الحق في التوقيع بالوقت الذي يرغب فيه .

جدير بالذكر أن بيكيه سبق وعلق على رحيل اللاعب نيمار دا سيلفا ، أثناء مفاوضات ضمه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، بنشر صورة تجمعه بالبرازيلي الدولي معلقا ً”نيمار سيبقى ولم يرحل” .

وتفاجئ جماهير برشلونة بعدها، بانتقال اللاعب رسميا إلى الفريق الباريسي عقب كسر قيمة الشرط الجزائي بعقده والمقدرة بـ222 مليون يورو.

يذكر أن صرحت بعض الصحف الأجنبية، بأن مهاجم فريق برشلونة الأسباني، ليونيل ميسي، يقترب من الرحيل عن النادي الكاتلوني، بعد تدهور أحوال الفريق، وخاصة بعد رحيل زميله نيمار إلى باريس سان جيرمان.