إدارة الأهلي تقف أمام مستقبل أحمد حمدي

رفضت إدارة النادي الأهلي، عرض نادي أودينيزي الإيطالي، الذي تقدموا به للحصول على خدمات أحمد حمدي، لاعب الفريق الشاب، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

البدري يوافق على رحيل اللاعب والإدارة ترفض

وافق حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل اللاعب إلي نادي أودينيزي الإيطالي، وأبلغ الإدارة بموافقته على العرض الإيطالي.

وعلى الرغم من موافقة البدري على رحيل اللاعب ، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت العرض جملة وتفصيلًا، بداعي أن قيمة الصفقة غير مناسبة لقدرات اللاعب.

مسئولو أودينيزي عرضوا على إدارة الأهلي 150 ألف يورو ، مقابل انضمام حمدي ، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ، بالإضافة إلي أحقية شراء اللاعب بـ 700 ألف دولار.

وحرص أحمد حمدي ، لاعب الأهلي الشاب صاحب الـ19 عاما على اصطحاب والده معه اليوم الخميس، على هامش مران الفريق الصباحي، من أجل عقد جلسة مع إدارة القلعة الحمراء ومناقشة مسئولو النادي بشأن العرض والموافقة عليه.

يذكر أن حمدي قد قضي 10 أيام فترة معايشة في إيطاليا ، تمهيداً للتعاقد معه.