مرتضي منصور يعلن انتقال شيكابالا إلي الرائد السعودى

أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا، إلي صفوف نادي الرائد السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

كان مسئولو نادي الرائد قد أرسلوا عرضاً رسمياً ، إلي نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع شيكابالا ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يترك حرية الاختيار لشيكابالا

مجلس الزمالك وافق على رحيل شيكا، تاركين حرية الاختيار للاعب، سواء بالموافقة على العرض أو الاستمرار، قبل أن يعلن الفهد الأسمر عن رغبته في الانتقال إلي صفوف الرائد السعودي.

وعقد منذ قليل، جلسة جمعت بين ، المستشار مرتضي منصور، رئيس الزمالك ، و أحمد يحيي وكيل اللاعب ، بالإضافة إلي مسئولو النادي السعودي، وانهوا كافة إجراءات انتقال اللاعب.

وانتقل شيكابالا إلي النادي السعودي مقابل 100 ألف دلوارن ومن المقرر أن يتقاضي 300 ألف دولار .

يذكر أن نادي الرائد يخوض معسكر إعداد، في القاهرة، نظراً لتوقف الدوري السعودي، بسبب مشاركة المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته بروسيا صيف 2018 .