أكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق خالي تماما من أي إصايات.

وقال أيوب، إن الفريق على أتم الاستعداد قبل الدخول في معسكر مغلق يوم السبت المقبل، استعدادا للموسم المقبل ومواجهة الترجي التونسي منتصف شهر سبتمبر المقبل، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

أيوب يوضح إصابات الفريق

كريم نيدفيد هو اللاعب الوحيد الذي كان مصابا خلال الفترة الأخيرة، وإصابته كانت عبارة عن شد في العضلة الضامة، وتعافى منها بشكل كبير بعدما خضع لجلسة علاج طبيعي ومن ثم برنامج تأهيلي خاص تحت إشراف طبيب الفريق خالد محمود.

ومروان محسن، الذي مازال في فترة التأهيل المحدد له من قبل الطبيب الألماني، ولم نستعجل بالدفع به ، إلا بعد جاهزيته تماما خوفاً من عودة الإصابة مرة أخري.

ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق يوم السبت المقبل ، على ملاعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الحصول على موافقة من الاتحاد المصري لكرة القدم.