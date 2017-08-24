أكد أحمد أيوب ، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، حدد موعدا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يدخل معسكر إعداد بمشروع الهدف

وقال أيوب، إن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا، ابتداءا من يوم السبت المقبل ويمتد إلي 10 أيام، وذلك بأحد الفنادق الكبري في مدينة السادس من أكتوبر، ويخوض تدريباته على ملاعب مشروع الهدف ، بعد حصوله على موافقة رسمية من مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم.

الفريق استأنف تدريباته أمس الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب انتهاء فترة الراحة ، التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بلقب كأس مصر على حساب المصري البوسعيدي، بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب.

أيوب يقود المران بدلًا من البدري

قاد أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي، مران الفريق أمس واليوم، وفقاً للبرنامج الذي تم وضعه بمعرفة حسام البدري، المدير الفني للأحمر، والذي غاب عن المران بسبب ارتباطه بظروف عائلية ، منعته من الحضور.