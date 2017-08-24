شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، 90 دقيقة تدريبات بدنية.

اشغال شاقة في المران الصباحي

وحرص التونسي أنيس الشعلالي، إخصائي التأهيل في الفريق، على وضع برنامج خاص من أجل تأهيل اللاعبين بدنياً وفنياً، بعد عودتهم من الإجازة، و قبل مواجهة الترجي، حيث لم يشهد المران أي تدريب بالكرة، واكتفي الشعلالي بتدريبات اللياقة البدنية فقط طوال 90 دقيقة.

الفريق كان حصل على فترة راحة طويلة عقب التتويج بكأس مصر على حساب المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف .

واستأنف الفريق الأول تدريبات أمس الأربعاء، استعدادا للموسم المقبل.

معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد

ويستعد الفريق للدخول في معسكر مغلق ابتداءاً من يوم السبت المقبل، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للموسم المقبل وأيضا مواجهة الترجي التونسي، المقرر لها منتصف شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وعقب انتهاء اللاعبون من اداء التدريبات البدنية الشاقة، نزل جميع اللاعبين في مغسط ثلج.