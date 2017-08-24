كشف أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مصير عماد متعب، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

أيوب: متعب مستمر مع الأهلي

وقال أيوب خلال تصريحات لبرنامج “ستاد الهدف” عبر إذاعة الشباب والرياضة، الذي يقدمه وليد صلاح الدين، نجم الأهلي، ” إن متعب مستمر مع الفريق حتى انتهاء عقده”.

وأضاف مدرب الأهلي، ” العرض السعودي الذي تلقاه اللاعب ، هذا الأمر يعود له ، له حرية الاختيار سواء بالاستمرار أو الموافقة على العرض”.

الأهلي لم يتلقي أي عروض رسمية لاحتراف عماد متعب

وتابع، ” لم نتلقى أي خطابات رسمية، من أحد الأندية السعودية، مشدداً أنه في حالة وصول أي عرض رسمي للاعب فسيكون قراره الأول والأخير”.

وعن عودة الغاني جون أنطوي، قال: موقف أنطوي من العودة أصبح صعب للغاية مشيراً إلي أن مركز يتواجد به العديد من اللاعبين مثل المغربي وليد أزارو و عماد متعب و عمرو جمال بالإضافة إلي عودة مروان محسن قريباً من الإصابة، لذلك لم نتخذ القرار بشأن عودته”.