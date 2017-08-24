مدرب الأهلي يهدد اللاعبين .. ويؤكد: الاستبعاد ينتظر هؤلاء!

وجه أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي تهديداً واضحاً للاعبي فريقه بالتزامن مع عودتهم للتدريبات بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

تهديد قوي من مدرب الأهلي للاعبيه

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على فترة راحة من التدريبات خلال الأيام الماضية في ظل انتهاء مباريات الموسم المنقضي من البطولات المصرية.

وشدد أيوب في تصريحات إذاعية على وجود النية لدى الجهاز الفني للأهلي لمعاقبة أي لاعب تثبت زيادة وزنه خلال فترة الراحة.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي سيقوم باستبعاد وتغريم أي لاعب لم يحافظ على وزنه خلال فترة الراحة.

وقال المدرب العام للأهلي: ” أي لاعب سنجد أن وزنه زائداً في فترة الراحة فإنه سيكون مهدداً بالعقوبة بالاستبعاد من المباريات وكذلك الغرامة “.

واختتم أيوب: ” لن نسمح بزيادة أوزان اللاعبين بسبب فترة الراحة التي حصلوا عليها، لدينا مباراة هامة أمام الترجي بعد أيام قليلة “.

ويستعد الأهلي لملاقاة الترجي في إطار مباريات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل.