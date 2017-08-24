أكد أحمد أيوب، المدرب العام، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مسئولو القلعة الحمراءن دخلوا بالفعل في مفاوضات مع السوري أحمد الصالح، لاعب هينان جيني الصيني، ومدافع منتخب سوريا، تمهيداً للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

إدارة جيني الصيني ترفع سعر اللاعب

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “ستاد الهدف” عبر إذاعة الشباب والرياضة، الذي يقدمه وليد صلاح الدين، نجم الأهلي، ” الصفقة مازالت معلقة ولن تنتهي ، بعدما رفع مسئولو النادي الصيني، قيمة اللاعب، ومازالت المفاوضات مستمرة مع إدارة النادي واللاعب”.

الأهلي يفاوض الميداني مجدداً

وتابع مدرب الأهلي، ” دخلنا أيضا في مفاوضات مع عمر الميداني، لاعب منتخب سوريا، بعدما أصدر مسئولو اتحاد الكرة قرار بالموافقة على التعاقد مع لاعبين سورين، بالإضافة لزيادة عدد الأجانب في كل فريق إلي 4 لاعبين بدلًا من ثلاثة فقط”.

ومن المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالأهلي، جلسة مع وكيل اللاعب السوري من أجل الاتفاق معه على كافة الإجراءات تمهيداً لضمه رسميا استعدادا للموسم الجديد.