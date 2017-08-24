أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه لم يواجه أي أزمة من توليه الإدارة الفنية للفراعنة.

كوبر: لم أحرم لاعب من تمثيل منتخب بلاده

وأضاف كوبر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بمشروع الهدف، للحيث عن مواجهه أوغندا، ” لم اتعنت ضد أحد وأقوم بإستبعاده من قائمة المنتخب وأحرمه من تمثيل بلده”.

وأشار المدير الفني للفراعنة، ” اللاعب الذي أستُبعد من قائمة المنتخب هو الذي استبعد نفسه بنفسه، ولا يوجد لاعب أعلى منتخب مصر”.

وتابع، ” أثق في مجموعة اللاعبين التي امتلكهم الآن، أعلم أنهم يتمتعون بعقلية الاحتراف، ولا يوجد أحد منهم يريد أن يلعب أساسي ، وإذا شعرت بذلك لم يكن له مكان في الفريق”.

وأختتم قائلًا، ” جميع اللاعبين على أتم الاستعدادا لمواجهة المنتخب الأوغندي، وتحقيق الفوز عليه من أجل تحقيق حلم ملايين المصريين بالتأهل إلي كأس العالم 2018 بروسيا.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأوغندي يوم 31 أغسطس الجاري بمدينة “كمبالا” الأوغندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 المقرر إقامتها الصيف المقبل بروسيا.