أكد الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه ضم أفضل اللاعبين المصريين المتواجدين حالياً ، في قائمة الفريق استعدادا لمباراة أوغندا.

وأضاف كوبر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بمشروع الهدف للحديث عن المباراة، ” المنتخب لم يعاني من نقص في خط الهجومي، لماذا يتحدث البعض عن هذا الأمر، لدينا محمود “كهربا“، أن كان في حالته الطبيعية سيتألق ويسجل الأهداف”.

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني، ” سأتعامل مع كل الظروف، ونسعي بكل ما أوتينا بقوة لإسعاد ملايين المصريين بتحقيق حلم التأهل إلي مونديال روسيا 2018″.

كوبر يتحدث عن حكم المباراة

وعن حكم المباراة قال الأرجنتيني، ” إنه لم يشغل عقلي بالحكم، فإنه من الوارد أن تحدث أخطاء تحكيمية هذا شئ طبيعي في عالم كرة القدم، ولكن يجب علينا أن نركز في المباراة فقط لنقدم أفضل مالدينا ونحقق الفوز”.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأوغندي يوم 31 أغسطس الجاري بمدينة “كمبالا” الأوغندية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 المقرر إقامتها الصيف المقبل بروسيا.