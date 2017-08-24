أكد مؤمن زكريا، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يطالب الإدارة بأي تعديل في عقده ، كما تردد مؤخراً.

وقال زكريا في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، ” إنه علم بتعديل عقده من خلال وسائل الإعلام، مشيراً إلي أنه لم يطالب الإدارة بمثل هذا من قبل”.

مؤمن زكريا يكشف سر احتفاله بعد كل هدف

وعن طريقة احتفاله بعد تسجيل الأهداف قال: ” إن احتفالي بالأهداف التي أسجلها لم أقصد بها أي شخص على الأطلاق، و الموسم المقبل سيشهد طريقة احتفال أخري، مضيفاً: ” أن كل موسم له احتفاله الخاص”.

وأضاف لاعب الأهلي، ” لم أشغل عقلي بالألقاب التي يطلقها على الجمهور، سواء الحراق أو مؤمن بتاع الأجوال، ولكن أحب الألقاب إلي قلبي، هو التتويج بأي بطولة مع النادي الأهلي أو منتخب مصر”

وأختتم قائلًا، ” أتمني أن نحقق الثلاثية هذا الموسم ، ونسعي للفوز على الترجي والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائي عن خزائن النادي منذ فترة طويلة”.