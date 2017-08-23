تعرف على “تصنيف” الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا

حسمت 10 أندية تأهلها إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بعشرة آخرين، خلال منافسات إياب التصفيات المؤهلة إلى التشامبيونزليج.

أبرز تلك الأندية، هي ليفربول الإنجليزي، سيلتك، نابولي، اشبيليه، أبويل، سبورتينج لشبونة، ماريبور، اولمبياكوس، سيسكا موسكافا، اواراباج.

الفرق الفائزة تتأهل إلى دوري ابطال اوروبا، والخاسرة تتأهل إلى الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنضم الفريق العشرة الخاسرة إلى الدوري الأوروبي، على أن تقام قرعة البطولتين “دوري الأبطال والدوري الأوروبي”، غدًا الخميس في موناكو.

وفيما يلي تصنيفات الفرق الـ32 المتأهلة لدور المجموعات.

كان ليفربول، المنضم إلى صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، قد نجح في التأهل إلى دور المجموعات، بعد الإطاحة بمنافسه هوفنهايم بنتيجة 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ونجح الدولي محمد صلاح، في تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 18، ليججز مقعدًا لفريقه في البطولة الأوروبية، قبل أن يضيف ايمري وفيرمينيو الأهداف الأخرى. (تابع اللقاء)

يذكر أن ريال مدريد في التصنيف الأول للبطولة، بينما يقع برشلونة في التصنيف الثاني.