تمكن رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني وفريق ستوك سيتي من تسجيل أول أهدافه بقميص ستوك في شباك روشديل، في الدور الثاني لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

رمضان صبحي يهز الشباك للمرة الأولى

وسجل رمضونا هدفه الوحيد حتى الان عند الدقيقة 80 من عمر اللقاء ليختتم أهداف فوز فريقه برباعية دون رد.

كان الويلزي مارك هيوز، المدير الفني لفريق ستوك سيتي الإنجليزي، قد أعلن عن تشكيل فريقه، منذ قليل، استعدادًا لمباراة روشديل، وجاء التشكيل كالاتي:

حراسة المرمى: لي جرانت

خط الدفاع: كورت زوما- فولشيد- مارتينز إندي- إريك بيتيرس

خط الوسط: جو آلين- تشارلي آدم- تيمون- رمضان صبحي

خط الهجوم: بويان كريكتش- بيتر كراوتش.

كان رمضان قد غاب، عن مباراة فريقه الأخيرة أمام أرسنال الإنجليزي، وجلس على دكة البدلاء، في المباراة التي حسمها الجانرز لصالحه، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”.

يذكر أن رمضان صبحي، جدد تعاقده مع ستوك سيتي لمدة 5 مواسم مقبلة، ويستعد للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، استعدادًا لمواجهتي أوغندا ضمن التفصيات الافريقة المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، المقرر غقامتها يومي 31 أغسطس الجاري في كمبالا، على أن يقام لقاء الإياب يوم 5 سبتمبر المقبل في برج العرب.