وجه محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والأهلي الأسبق، عدة انتقادات للاعب الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بسبب أداؤه المتسرع خلال مباراة الريدز أمام هوفنهايم، التي نتهت منذ قليل وحسمها الريدز لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلق تريكة، على أداء صلاح عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس BeinSports قائلًا، “صلاح لم يقدم الأداء المتوقع منه، فهو قادر على تقديم أداء أفضل 100 مرة، مشيرًا إلى أن “صلاح كان متسرعًا”.

وأضاف نجم منتخب مصر الأسبق، أن الضغوطات علي صلاح كبيرة، نظرًا لتألقه في فترة التحضيرات وكونه صفقة قياسية لليفربول”.

ووجه تريكة نصيحة للاعب الفراعنة الحالي محمد صلاح، “يجب عليك التحلي بالهدوء، والتعامل مع هذا الضغط بشكل أفضل”.

وشارك صلاح، في مباراة فريقه أمام هوفنهايم، ونجح في تسجيل هدفًا في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ليقود فريقه للفوز بربعية مقابل هدفين، ويتأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.

يذكر أن القرعة ستقام غدًا في موناكو، ويتم تحديد الفريق المتبارية في دور المجموعات للبطولة.