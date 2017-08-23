“صلاح” يشارك في رباعية ليفربول.. ويتأهل إلى دور المجموعات لأبطال أوروبا

انتهت مباراة ليفربول مع نظيره هوفنهايم، بتقدم الأول برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب الانفليد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لدوري ابطال أوروبا.
سجل الأهداف، ايمري في الدقائق 10، و20، بينما سجل الفرعون المصري محمد صلاح، الهدف الثاني في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني سجل فيرمينو الهدف الرابع، ليؤكد على تأهل الريدز إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.
كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف، ليصب مجموع اللقاءين في مصلحة الريدز بنتيجة 6-3، ويحجز الليفر مكانه في دور المجموعات للبطولة الأوروبية.
صلاح يسجل هدفًا في رباعية الريدز امام هوفنهايم
وتمكن الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18 من عمر المباراة.
تشكيل ليفربول أمام هوفنهايم
تواجد الدولي المصري محمد صلاح ، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيلة الرسمية للريدز، التي أعلنها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، والتي تستعد لمواجهة هوفنهايم في التاسعة إلااا الربع مساء اليوم الأربعاء.
وجاء تشكيل كلوب لمباراة ليفربول وهوفنهايم كالاتي:
حراسة المرمى: مينويليه
خط الدفاع: الكسندر ارنولد، ماثيب، لوفرين، مورينيو
الوسط:هندرسون، كان، وجنالدم، ماني، محمد صلاح
وفي الهجوم:فيرمينيو