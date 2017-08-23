“صلاح” يشارك في رباعية ليفربول.. ويتأهل إلى دور المجموعات لأبطال أوروبا

انتهت مباراة ليفربول مع نظيره هوفنهايم، بتقدم الأول برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب الانفليد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لدوري ابطال أوروبا.

سجل الأهداف، ايمري في الدقائق 10، و20، بينما سجل الفرعون المصري محمد صلاح، الهدف الثاني في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني سجل فيرمينو الهدف الرابع، ليؤكد على تأهل الريدز إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.

كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف، ليصب مجموع اللقاءين في مصلحة الريدز بنتيجة 6-3، ويحجز الليفر مكانه في دور المجموعات للبطولة الأوروبية.