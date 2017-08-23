جوزيه يكشف عن منصبه في دجلة ويؤكد: “لست مدربًا”

كشف البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن المنصب الذي سيتولاه داخل نادي وادي دجلة، خلال الفترة المقبلة.

وكان وادي دجلة، قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي لتولي الأكاديمية الخاصة بالفريق الدجلاوي.

وأكد البرتغالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاربعاء، عن المنصب الذي سيتولاه داخل الفريق الدجلاوي، قائلًا، “لست مدربًا، ولن أتولى تدريب أي فريق، اعتزلت العمل التدريبي نهائيًا، لكنني سأحاول مساعدة المدربين، هدفنا ليس البطولات أو تسجيل الأهداف، وإنما تطوير اللاعبين”.

وأشار مدرب الأهلي الأسبق، إلى “منصبي مستشار فني، وسأحاول تجهيز اللاعبين، اتوصيلهم لمرحلة الاحتراف، وفهم تكتيك اللعب والفنيات”.

وتطرق جوزيه، للحديث عن فترة ولايته للأهلي، قائلًا، “في بداية وجودي في مصر عام 2001، كنت ألعب بطريقة 3/4/3 وأصريت على اللعب بها، تشيلسي نجح في الظفر بالبطولات بهذه الطريقة، نفس الحال بالنسبة لليوفنتوس بطل الدوري الايطالي، وحصلا بها على الدوري، ولم تمت هذه الطريقة حتى الآن ما زال الكثير الفرق تستعملها”.