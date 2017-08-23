بالفيديو.. “فيرمينيو” يضيف الهدف الرابع في شباك هوفنهايم

سجل فيرمنيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الهدف الرابع لفريقه، في شباك هوفنهايم، خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا على ملعب الأنفليد، ضمن منافسات إياب التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 63، ليقضي على آمال الفريق الألماني في التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.