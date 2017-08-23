بهدف لكل منهما.. منتخب الشباب يتعادل مع عمان “وديًا”

انتهت مباراة منتخب الشباب، مع نظيره العماني، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة.

سجل هدف الفراعنة أحمد حمدي، لاعب الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي كلا المنتخبين، بعد غد الجمعة، في ودية أخرى، على أن يستأنف الفراعنة تدريباته بدار المدرعات.

ودخل المنتخب المصري مواليد 99، معسكرًا مغلقًا منذ عدة ايام، خاض خلالهما وديتين أمام عمان، الأولى كانت اليوم وانتهت بالتعادل الايجابي، على أن تقام الودية الثانية بعد غد الجمعة.

كان “حمدي”، صاحب هدف الفراعنة الوحيد أمام عمان، قد تلقى عرضًا للانضمام إلى اودنيزي الايطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد الأداء اللفات للنظر لمسئولي النادي خلال فترة المعاشية التي خاضها اللاعب لمدة 10 أيام.

حمدي على أعتاب أودينيزي بمباركة البدري