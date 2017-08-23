بمشاركة “صلاح”.. ليفربول يضع قدمًا في دور المجموعات لأبطال اوروبا

انتهى الشوط الأول بين فريقي ليفربول الإنجليزي، وهوففنهايم، بتقدم الريدز بثلاثية مقابل هدف، خلال البماراة المقامة بينمها حاليًا على ملعب الأنفليد، في إياب التصفيات المؤهلة لدوري ابطال اوروبا.

صلاح يسجل هدفًا في ثلاثية الريدز امام هوفنهايم

وتمكن الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18 من عمر المباراة، كما تمكن ايمري من تسجيل الهدف الأول والثالي في الدققائق 10 و20.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل هوفنهايم هدفًا وحيدًا في شباك ميونيليه حاؤس مرمى الريدز.

كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح ليفربول بهدفين مقابل هدف.