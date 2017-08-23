نجح فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجيل ثلاثة أهداف دفعة واحدة خلال 20 دقيقة، في شباك نظيره هوفنهايم، خلال المباراة التي يستضيفها ملعب الآنفليد، حاليًا، في إياب منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

سجل الأهداف ايمري في الجقيقة 10، تلاها الفرعون المصري محمد صلاح، بالهدف الثاني في الدقيقة 18، ثم ايمري “الهدف الثاني والثالث لفريقه، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.