نجح الدولي المصري محمد صلاح ، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل أول أهدافه الأوروبية مع فريقه الجديد في شباك هوفنهايم ضمن منافسات إياب التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يسجل في مرمى هوفنهايم

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 18 من اللقاء الجاري الآن.

ويتقدم الريدز بثلاثة أهداف نظيفة ليضع قدما في دور المجموعات.

تشكيل مباراة ليفربول وهوفنهايم بمشاركة صلاح

وجاء تكيل كلوب لمباراة ليفربول وهوفنهايم كالاتي:

حراسة المرمى: مينويليه

خط الدفاع: الكسندر ارنولد، ماثيب، لوفرين، مورينيو

الوسط:هندرسون، كان، وجنالدم، ماني، صلاح

وفي الهجوم:فيرمينيو

كان الريدز قد حسم لقاء الذهاب لصالجه بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الفريق الإنجليزي للتعادل أو الفوز لحسم التأهل إلى الدور المقبل.

ويستعد محمد صلاح، للانضمام إلى صفوف المنتخب المصري، تمهيدًا لتحضيرات مباراتي أوغندا المقبلتين ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

يذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، قد ضم صلاح ضمن قائمة المحترفين التي تستعد لمواجهة أوغندا في الهاب بكمبالا، على أن تقام مباراة العودة في برج العرب يوم 5 سبتمبر.