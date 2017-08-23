بالفيديو.. ليفربول يسجل الهدف الأول في شباك هوفنهايم

تمكن ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، من تسجيل الهدف الأول في شباك هوفنهايم، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الآنفليد، ضمن إياب منافسات التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 10، عن طريق اللاعب ايمري، بعد “كعب” من زميله ماني، ليسجل الريدز الهدف الأول.

كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح ليفربول بهدفين مقابل هدف.