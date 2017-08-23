بالفيديو.. ليفربول يسجل الهدف الأول في شباك هوفنهايم

تمكن ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، من تسجيل الهدف الأول في شباك هوفنهايم، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الآنفليد، ضمن إياب منافسات التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
جاء الهدف في الدقيقة 10، عن طريق اللاعب ايمري، بعد “كعب” من زميله ماني، ليسجل الريدز الهدف الأول.
كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح ليفربول بهدفين مقابل هدف.
تواجد الدولي المصري محمد صلاح ، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيلة الرسمية للريدز، التي أعلنها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، والتي تستعد لمواجهة هوفنهايم في التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء.
وجاء تشكيل كلوب لمباراة ليفربول وهوفنهايم كالاتي:
حراسة المرمى: مينويليه
خط الدفاع: الكسندر ارنولد، ماثيب، لوفرين، مورينيو
الوسط:هندرسون، كان، وجنالدم، ماني، صلاح
وفي الهجوم:فيرمينيو