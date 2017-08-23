غاب عماد متعب ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدة بالنادي الأهلي، عن مران فريقه اليوم الاربعاء، استعدادًا لبدء تحضيرات الموسم الجديد 2017/18.

واستأنف الفريق الأحمر، مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لبدء الموسم الجديد، المقرر انطلاقه يوم 8 سبتمبر المقبل.

عماد متعب يغيب عن مران الأهلي

وتغيب متعب عن مران اليوم، الذي شارك فيه 20 لاعبًا، بالغضافة لغياب الدوليين التسعة المنضمين لمعسكر المنتخب المصري في برج العرب بالاسكندرية، استعدادًا لمواجهتي أوغندا في التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

كما غاب النيجيري جونيور أجايي لانضمامه لمنتخب بلاده، نفس الحال بالنسبة للتونسي علي معلول.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأحمر معسكرًا مغلقًا لمدة 10 أيام في مشروع الهدف يبدأ السبت المقبل.

عماد متعب خارج قائمة الأهلي الأولية

كان عماد متعب، خرج من قائمة الأهلي الأولية للموسم الجديد، التي أعلنها حسام البدري أمس، بسبب عدم تفعيل عقده، كما تلقى القناص عرضًا من أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفها قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن متعب رفض الإفصاح عن تفاصيل العقد، وفي انتظار عقد جلسة مع البدري لحسم مصيره.