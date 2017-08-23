وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة حسام البدري، على إعارة أحمد حمدي ، لاعب الفريق الأحمر، إلى صفوف أودينيزي الايطالي، لمدة موسم.

وأبلغ البدري، موافقة لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر، بشكل رسمي على العرض المقدم للاعب من جانب النادي الايطالي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

البدري يوافق على سفر أحمد حمدي

كان حمدي، قد حصل موافقة البدري، بالسفر إلى ايطاليا، لقضاء فترة معايشة داخل أودينيزي الايطالي، لمدة 10 أيام، يحدد بعدها الفريق الايطالي قراره النهائي بالاستعانة بخدمات اللاعب من عدمه.

وتقدم اودينيزي، بعرض رسمي لاستعارة اللاعبة على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل دفع 150 ألف دولار، مع أحقية الشراء بعد نهاية موسم الإعارة لمدة 700 ألف دولار.

كان حمدي، قد تلقى عرضًا برتغاليًا إلا أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري رفض العرض، ليقرر الموافقة على إعارته إلى اودينيزي.

وقضى حمدي فترة الإعارة كاملة، ونال إشادة مسئولي النادي الايطالي، لقرر الأخير التقدم بعرض رسمي لضم لاعب الفريق الأحمر.