تواجد الدولي المصري محمد صلاح ، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيلة الرسمية للريدز، التي أعلنها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، والتي تستعد لمواجهة هوفنهايم في التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء.

تشكيل مباراة ليفربول وهوفنهايم

وجاء تكيل كلوب لمباراة ليفربول وهوفنهايم كالاتي:

حراسة المرمى: مينويليه

خط الدفاع: الكسندر ارنولد، ماثيب، لوفرين، مورينيو

الوسط:هندرسون، كان، وجنالدم، ماني، صلاح

وفي الهجوم:فيرمينيو

موعد مباراة ليفربول وهوفنهايم

ويلتقي ليفربول مع نظيره هوفنهايم، في التاسعة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا الربع بتوقيت السعودية، ضمن منافسات إياب التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كان الريدز قد حسم لقاء الذهاب لصالجه بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الفريق الإنجليزي للتعادل أو الفوز لحسم التأهل إلى الدور المقبل.

ويستعد محمد صلاح، للانضمام إلى صفوف المنتخب المصري، تمهيدًا لتحضيرات مباراتي أوغندا المقبلتين ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

يذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، قد ضم صلاح ضمن قائمة المحترفين التي تستعد لمواجهة أوغندا في الهاب بكمبالا، على أن تقام مباراة العودة في برج العرب يوم 5 سبتمبر.