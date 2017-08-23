عرض رسمي من أودينيزي لضم أحمد حمدي

كتب فدوى سليم
- أغسطس 23, 2017 9:18 م
20,380
احمد حمدياحمد حمدي

وصل عرض رسمي من نادي أودينيزي الإيطالي للنادي الأهلي لطلب إعارة أحمد حمدي ، لاعب المارد الأحمر لمدة عام مقابل 150 ألف دولار، وأحقية شراء اللاعب بعد نهاية السنة مقابل 700 ألف دولار.

وانتهت فترة معايشة اللاعب في صفوف فريق ليعود اللاعب للأهلي ويخوض مران فريقه اليوم الأربعاء بشكل طبيعي.

موقع إيطالي: أحمد حمدي ينجح في فترة المعايشة مع  أودينيزي

وأكد موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي أن اللاعب المصري نجح في تقديم أداء جيد خلال فترة المعايشة مع النادي الإيطالي.

أحمد حمدي
أحمد حمدي

الأهلي يرفض رحيل أحمد حمدي لنادي سبورتنج البرتغالي

 

يذكر أن اللاعب أحمد حمدي، الشاب اقترب من الانضمام إلى فريق سبورتنج براجا البرتغالي الموسم الماضي لكن الأهلي رفض رحيله.

على الجانب الآخر منح حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق وجهازه المعاون راحة أسبوعية، وذلك عقب التتويج بلقب كأس مصر، على حساب المصري البورسعيدي، والفوز بدرع الدوري أيضا بدون تلقى هزيمة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة معسكر مغلق، في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي منتصف شهر سبتمبر المقبل، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 