وصل عرض رسمي من نادي أودينيزي الإيطالي للنادي الأهلي لطلب إعارة أحمد حمدي ، لاعب المارد الأحمر لمدة عام مقابل 150 ألف دولار، وأحقية شراء اللاعب بعد نهاية السنة مقابل 700 ألف دولار.

وانتهت فترة معايشة اللاعب في صفوف فريق ليعود اللاعب للأهلي ويخوض مران فريقه اليوم الأربعاء بشكل طبيعي.

موقع إيطالي: أحمد حمدي ينجح في فترة المعايشة مع أودينيزي

وأكد موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي أن اللاعب المصري نجح في تقديم أداء جيد خلال فترة المعايشة مع النادي الإيطالي.

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