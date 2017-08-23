تعرف على حقيقة إذاعة مباراة مصر وأوغندا

كشف عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن سبورت حقيقة إذاعة لقاء مصر وأوغندا في مباراة الذهاب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة نظيره الأوغندي في كمبالا يوم 31 أغسطس الجاري، قبل مباراة العودة في الاسكندرية 5 سبتمبر المقبل.

وصرح وهبي بأن أخبار إذاعة مباراة الذهاب بين مصر وأوغندا شائعات يرددها البعض.

وأكد المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن أن فسخ عقد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم مع شبكة قناة بي إن سبورتس القطرية لن يؤثر على إذاعة المباراة.

واختتم وهبي حديثه بأن شركة بريزنتيشن لديها حقوق بث مباراة الإياب بين مصر وأوغندا في الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة للمونديال فقط وليس مباراة الذهاب.

ويسعى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني للفوز في المباراتين أمام أوغندا ليضمن تأهله إلى كأس العالم وتحقيق حلم المصريين بالعودة للمونديال من جديد بعد غياب دام 28 عاما منذ آخر تواجد في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

ويمتلك الفراعنة 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين من التصفيات.