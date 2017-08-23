نادي درجة ثالثة يتعاقد مع ميسي

اخترق أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي، فيس بوك، الحساب الرسمي لفريق بورجوس الإسباني صباح اليوم الأربعاء، والذي يلعب في الدرجة الثالثة من الدوري الإسباني، وأعلن تعاقد النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل رسمي.

ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة

يفكر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي ، بشكل جدي في السير على خطي زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي رحل عن برشلونة ، متجهاً إلي صفوف باريس سان جيرمان ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 222 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن ، دخول مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات ، مع النجم الأرجنتيني، من أجل الحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن إدارة النادي الكتالوني رفض الأمر جملة وتفصيلًا.

اختراق حساب برشلونة الرسمي

اخترق أيضا أحد الأشخاص، الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، صياح اليوم الأربعاء، على فيس بوك وتويتر، وأعلن عن ضم اللاعب أنخيل دي ماريا ، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يعلن المسؤولون عن الحساب تهكيره.