أصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا، منذ قليل، لتوضيح بعض الحقائق، وكشف محاولات البعض لتخريب نادي الزمالك وإساءة سمعة مصر.

وقال رئيس الزمالك في البيان، “هناك بعض المخربين يلعبون بالنار مع نادي الزمالك ومصر بشكل عام، في البداية تم توجيه حملة هجوم قوية على المدرب بيتوركا وتسببوا في فشل المفاوضات”.

مرتضي منصور يكشف سبب اعتذار فيركواتيرين عن تدريب الزمالك

أكد مرتضي منصور، أنه تم الإتفاق مع البلجيكي فرانك فيركواتيرين وأرسل موافقته منذ أيام على تولي تدريب الزمالك وأسماء المساعدين ومناصبهم.

وأضاف رئيس الزمالك، “فرانك قام بارسال جواز السفر الخاص به من أجل ارسال تذاكر الطيران للحضور إلى القاهرة بعد الاتفاق مع نجله ووكيله الذين حضروا لمصر وتم استضافتهم لمدة يومين”.

وتابع، “فرانك حضر إلى مصر منذ 10 أيام من حساب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، والمدرب أبدى اعجابه بنادي الزمالك وكان سعيدا بالعمل فيه”، “لكن المؤسف أن بعض المخربون تحدثوا مع المدرب وأخطروه بأن هناك إرهاب في مصر واضطهاد للمسيحين وأهانوا سمعة مصر” .

وأردف، “المفاوضات مع فرانك توقفت بعد قيام هؤلاء المخربون بتوصيل رسالة سيئة عن أسم مصر”.

“أحمد حسن أعترف في تصريحات سابقة أنه قام بالتحدث مع المدرب وحذره من العمل في الزمالك”. “لعن الله الانتخابات التي ستسبب في ضرر لمصلحة وأسم مصر ونادي الزمالك ويجب محاسبة هؤلاء”.

وأوضح، “هناك شكاوي للحجز على أموال الزمالك في البنوك من أجل إعاقة المجلس لاستكمال الإنشاءات وابرام الصفقات، وأطالب جماهير الزمالك بمحاسبة هؤلاء”. “لن أترك من يعيق طريق الزمالك إلا وهم في السجون، الكلاب الضالة التي خربت النادي تستمر في مساعيها لعرقلة مسيرة النادي لكن لن يحدث “.

وأسترد ، “من يريد تصفية حسابات شخصية فليخوض المعركة معي ولا يجب أن يكون الزمالك طرفا فيها.

وأختتم قائلًا، “سنحدد مدير فني كبير ولن نتحدث عن أسمه في الوقت الحالي حتى لا يتم افساد المفاوضات معه من المخربون”.

يذكر أن البلجيكي فرانكي فيركاوترين، قد اعتذر عن قيادة الزمالك بسبب عدم استقرار الأمن في مصر على حد قوله.