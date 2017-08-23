قامت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بإغلاق ملف اللاعب جون أنطوي وعدم إضافته لقائمة المارد الأحمر .

حسام البدري يتدخل في ملف اللاعب جون أنطوي

وفي فترات سابقة قام الجهاز الفني للنادي الاهلي بطرح فكرة الابقاء علي المهاجم، وعدم تجديد اعارته لنادي مصر المقاصة، ولكن تدخل حسام البدري في النهاية واوقف جميع الملفات بسبب عدم اقتناع المدير الفني للنادي الاهلي بمهارات اللاعب.

البدري ينوي التعاقد مع لاعب سوبر لتدعيم الفريق بمهارات جديدة

حيث اوضح البدري ان التعاقد مع جناح اجنبي سيكون افضل للفريقن وذلك بعد قرار الجبلايه بزيادة اللاعبين الأفارقه الأربعة.

يذكر أن قائمه الانتظار تشمل اللاعبين الذين من المنتظر إعارتهم، حيث يحق للاعب الذي يتواجد فيها الرحيل بعد 6 اشهر مجانا حال عدم انتقاله لأي ناد آخر.