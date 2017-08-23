غازل الغاني سليماني كوليبالي ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهارب ، جماهير القلعة الحمراء مجدداً بنشر صورة له علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

كوليبالي ينشر صورة أثناء حصوله على أفضل لاعب

ونشر “كوليبالي” ، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، صوره له أثناء حصوله على جائزة أفضل لاعب في الأهلي، والمعروفة بـ ” نسر الأهلي”.

دعوى قضائية من الأهلي

واستعدت إدارة النادي الأهلي، بتجميع أوراقها من الناحية القانونية، وقامت برفع دعوى قضائية ضد اللاعب الهارب، في المحكمة الرياضية من أجل الحصول على حقوقها بعد هروب الايفواري إلى إنجلترا، وردت الفيفا على شطوى الأهلي أمس، وطلبت منها إرسال كافة المستندات التي تثبت أحقيتها في خدمات لاعبها. (تابع الأزمة)

يذكر أن قائمة الاهلي الحالية، التي أعلنها حسام البدري، المدير الفني للفريق، تضم ثلاثة لاعبين أجانب فقط و هم التونسي علي معلول، والمغربي وليد أزارو، والنيجيري جونيور أجايي.

ومن المقرر أن يعود جون أنطوي مجدداً إلس صفوف الفريق، بعد زيادة عدد الأجانب إلي أربعة لاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي ، منتصف شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.