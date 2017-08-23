قناة مصرية توجه ضربة لـ “بي إن سبورتس” وتذيع مباراة مصر وأوغندا

اقترب مسئولو قناة أون سبورت، من الحصول على حقوق بث مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي والمقرر لها يوم 31 من شهر أغسطس الجاري في “كمبالا” ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

أون سبورت تفاوض الاتحاد الأوغندي من أجل الحصول على البث

ودخل مسئولو القناة ، التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الشهير محمد أبوهشيمة، في مفاوضات مع مسئولو الاتحاد الأوغندي لكرة القدم ، من أجل فسخ التعاقد مع قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وبالفعل حصل مسئولو الاتحاد الأوغندي على مبلغ مالي من قناة اون سبورت المصرية، تمهيداً لفسخ التعاقد مع قناة بي إن سبورتس والتي سبق ووقعت على عقد للحصول على حقوق بث مباراة الذهاب في مدينة “كمبالا” الأوغندية.

وكانت أون سبورت قد حصلت على حقوق بث مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2018، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو أون سبورت عن حصوله على حقوق بث المباراة خلال ساعات قليلة.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي في ذهاب منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا ، يوم 31 أغسطس الجاري في مدينة “كمبالا”.