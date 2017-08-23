يضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرتوش الأخيرة لتجهيز مروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر، استعدادا للموسم الجديد.

طبيب الأهلي يسلم التقرير الطبي لمروان محسن

يسلم خالد محمود ، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التقرير الطبي الخاص باللاعب مروان محسن، مهاجم الفريق ، إلي الجهاز الفني، من أجل الوقوف على حالته تمهيداً للدفع به في المباريات.

كان مروان محسن قد انهي برنامجه التأهيلي الذي انتظم عليه خلال الفترة السابقة، من أجل التخلص من الإصابة والعودة إلي الملاعب في أقرب وقت ممكن.

إصابة مروان محسن بالرباط الصليبي

تعرض مروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر، ومنتخب مصر، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ، وذلك أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني أمام نظيره المغربي، في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الجابون الشتاء الماضي وتوج بلقبها المنتخب الكاميروني.

وغاب اللاعب عن المشاركة مع الأهلي ، لأكثر من 8 شهور ، ليتعجب جمهور الأهلي من الفترة الطويلة التي غابها اللاعب .